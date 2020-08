Depilator - jaki wybrać? Wyjaśniamy, czym się różnią i na co zwrócić uwagę

Wybór depilatora powinniśmy więc zacząć od dopasowania odpowiedniego modelu dla naszej skóry. Szczegółowo o działaniu każdego z typów możecie przeczytać w poradniku na Gadżetomanii, gdzie opisano zasadę działania depilatorów pęsetowych, dyskowych, świetlnych (IPL). To co warto, byście w tym momencie zapamiętali to właśnie, do jakiej skóry i owłosienia przeznaczony jest każdy z typów urządzeń.