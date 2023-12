Delfiny rodzą się z wąsami. Dają im one niezwykłą umiejętność

Badacze zauważyli, że te zagłębienia przypominają struktury, które u rekinów odpowiadają za zdolność do wyczuwania pól elektrycznych. Następnie, w ramach serii eksperymentów, naukowcy zauważyli, że delfiny faktycznie mają zdolność do odczuwania pól elektrycznych.

Co to oznacza dla delfinów? Zdaniem naukowców, zdolność do wyczuwania słabych pól elektrycznych pozwala delfinom na lokalizację ryb ukrytych pod piaskiem na dnie oceanu, do głębokości kilku centymetrów. Dla porównania, rekiny, które są doskonałe w reagowaniu na pola elektryczne, są w stanie wyczuć ryby ukryte w piasku nawet na głębokości 70 cm.