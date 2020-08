Zmienili dwutlenek węgla i wodę w paliwo. Przełomowe odkrycie

Etanol, oprócz napojów alkoholowych, jest kluczowym elementem w przemyśle, a także w produkcji paliw. Jest też wykorzystywany w produkcji benzyny. W Unii Europejskiej tradycyjne benzyny silnikowe mogą zawierać do 10 proc. etanolu, co ma pomagać ograniczyć ilość zanieczyszczeń produkowanych przez samochody. To jednak nie wszytko, bo istnieją silniki przystosowane do pracowania na praktycznie czystym etanolu. Są one popularne w Brazylii, gdzie na stacjach benzynowych można tankować paliwo o 85-procentowej zawartości etanolu.