DARPA i Intel łączą siły. Wspólnie pracują nad autonomicznym pojazdem bojowym

Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych w Dziedzinie Obronności (DARPA) przyznała firmie Intel Federal LLC przy wsparciu Intel Labs i jej współpracowników – Computer Vision Center Barcelona, Hiszpania, oraz University of Texas at Austin – możliwość opracowania zaawansowanych rozwiązań symulacyjnych dla autonomicznych terenowych pojazdów naziemnych. Program Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency – Simulation (RACER-Sim) ma na celu stworzenie nowej generacji platform symulacyjnych dla pojazdów terenowych, aby znacząco obniżyć koszty ich rozwoju i zniwelować lukę między symulacją a światem rzeczywistym.