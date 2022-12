Czytniki e-booków na każdą kieszeń. Propozycje od 600 zł

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Czytanie e-booków stało się czymś normalnym. Korzystamy z nich na smartfonie podczas drogi do szkoły, pracy czy też dalekiej podróży. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ nie zabiera dodatkowego miejsca w torbie oraz nic nie waży. Jeśli często czytasz książki na swoim smartfonie, to polecamy zaopatrzyć się w czytnik. Wizualnie przypominają one tablet, choć są lżejsze i oferują więcej możliwości czytelniczych, ponieważ właśnie do tego zostały stworzone. Jaki czytnik e-booków wybrać pod koniec 2022 roku?

Czytnikowy klasyk – czyli AMAZON Kindle

Urządzenia marki AMAZON z rodziny Paperwhite zna każdy miłośnik książek. Model czwartej generacji jest lekki i solidny. Posiada 8GB pamięci wbudowanej, co pozwala na przechowywanie wielu książek w jednym miejscu. Waży zaledwie 182 gramy, więc nie odczujesz go w torbie. Ekran o przekątnej 6 cali został wyposażony w innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu urządzenie nie emituje światła własnego i nie odbija refleksów świetlnych. W skrócie — wyświetlacz nie męczy oczu i nie jest szkodliwy dla wzroku. Bateria czytnika wytrzyma nawet do 6 tygodni bez ładowania. Dany model jest również wodoodporny oraz został wyposażony w szybki moduł Wi-Fi, który umożliwia pobranie nowych e-booków.

Ultralekki i poręczny Onyx Boox

Kolejna propozycja to niezawodny Onyx Boox z wbudowanymi przyciskami. 32GB wbudowanej pamięci wewnętrznej pozwala na przechowanie całej biblioteki, a jeśli ta pojemność jest dla ciebie niewystarczająca, to możesz ją rozszerzyć o dodatkowe 5GB, łącząc się z darmową chmurą. Urządzenie daje również możliwość podłączenia karty microSD i pendrive’a USB-C. 7-calowy ekran daje wrażenie czytania książek papierowych oraz nie męczy oczu. Czytnik posiada funkcję podkreślania lub komentowania wybranych fragmentów i ich udostępniania. Oprócz tego, urządzenie zsynchronizujesz z komputerem lub smartfonem, dzięki narzędziom BooxDrop i PushRead.

Elegancja w kieszonkowym rozmiarze

Czytnik Pocketbook InkPad 3 to świetna alternatywa dla miłośników minimalizmu. Urządzenie zostało wyposażone w 7,8-calowy ekran o najwyższej rozdzielczości 1404x1872. Pozwoli ci to dostrzec nawet najmniejszy detal w trudnych warunkach. Ekran pozwala na zwiększenie ilości tekstu o 30% oraz daje możliwość powiększenia czcionki i grafik. Nie musisz się martwić o płynność i wydajność urządzenia, ponieważ posiada ono zwiększoną pamięć 1GB RAM oraz szybki procesor Dual Core (2x1GHz). Bateria o pojemności 1900mAh pozwala na korzystanie z urządzenia bez ładowania przez ponad miesiąc! Czytnik posiada pamięć wewnętrzną o pojemności 8GB, którą można rozszerzyć do 32GB za pomocą karty SD. Dzięki funkcji SMARTlight dopasujesz podświetlenie, zarówno w dzień, jak i w nocy.