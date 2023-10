Czym jest sztuczna inteligencja i w jakich dziedzinach może być przydatna?

Jak nietrudno się domyślić, sztucznej inteligencji możemy przypisać dokładnie te same cechy. Jedyną różnicą jest to, że w jej przypadku posiada je nie żywa istota, lecz maszyna.

Załóżmy, że chcesz stworzyć aplikację, która rozpoznaje rasy psów na podstawie zdjęć. Mógłbyś oczywiście ręcznie wypisać cechy charakterystyczne dla każdej rasy i wprowadzić je do komputera w sposób dla niego zrozumiały, co prawdopodobnie zajęłoby lata. Zamiast tego możesz jednak wykorzystać sztuczną inteligencję, a konkretnie technikę zwaną uczeniem maszynowym.

W tym wypadku wystarczy wrzucić do komputera tysiące zdjęć psów i do każdego przypisać rasę. Wówczas program sam nauczy się dostrzegać wzorce, a dzięki temu odróżniać golden retrievera od dobermana.

No dobrze, ale jak dokładnie taki program działa? Najciekawsze w sztucznej inteligencji jest to, że… tak do końca nie wiadomo. Działanie algorytmów AI - a przynajmniej tych bardziej zaawansowanych - zazwyczaj wymyka się rozumieniu nawet ich twórców. Wiadomo jedynie tyle, program szuka sobie znanych wspólnych mianowników i sprowadza je do ciągu zer i jedynek.