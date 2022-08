Czy pająki zapadają w sen? Naukowcy postanowili to sprawdzić

Daniela Roessler i jej współpracownicy postanowili poszukać odpowiedzi na pytanie: czy pająki śpią? Badania zainspirowały zwierzęta, które Roessler zauważyła wiszące w nocy na niciach jedwabiu w ich laboratoryjnych pojemnikach. Naukowcy postanowili wykorzystać kamery, które obserwowały nocne zachowanie niewielkich, pospolitych pająków - skakunów, zazwyczaj osiągających wielkość 2-12 mm i posiadających cztery pary oczu. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się na łamach czasopisma naukowego " Proceedings of the National Academy of Sciences ".

Badania wymagają kontynuacji. Eksperci muszą zweryfikować, czy pająki rzeczywiście śpią, gdy znajdują się w tego typu stanach spoczynku. To będzie wymagało m.in. sprawdzenia reakcji/lub ich braku na różnego rodzaju bodźce. Naukowcy uważają, że ich odkrycia są ekscytujące i rzucają nowe światło na te niewielkie stworzenia. Nie wszyscy jednak podchodzą do nich z takim samym entuzjazmem. Przykładowo, Jerry Siegel, badacz snu, cytowany przez serwis Phys zaznacza, że skakuny są bardzo daleko od ludzi na drzewie ewolucyjnym, dlatego ma wątpliwości, czy pająki mogą naprawdę doświadczać snu REM.

