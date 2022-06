Czy Mars nadawał się do życia? Naukowcy odkryli coś niezwykłego

Specjaliści twierdzą, że we wskazanej części Marsa kilka razy mogły pojawić się warunki sprzyjające powstaniu życia. Jak czytamy na łamach serwisu Science Alert, w sieci dolin Ladon Valles znajdują się struktury, które mogą wskazywać na długotrwałą obecność wody w okresie od ok. 3,8 mld lat temu do ok. 2,5 mld lat temu.