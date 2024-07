Człowiek z Altamury. Jest kluczem do tajemnicy neandertalczyków?

W jaskini na południu Włoch, skamieniałości wyjątkowego Neandertalczyka zwisają od ok. 150 tysięcy lat do góry nogami. Ten niezwykły szkielet, nazwany Człowiekiem z Altamury, jest jednym z najbardziej spektakularnych odkryć paleoantropologicznych i może rzucić światło na niektóre zagadki naszej ewolucji - pod warunkiem, że naukowcom uda się go wydobyć.