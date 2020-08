Czesi odrzucili amerykańską umowę ws. Huawei i 5G. Czas na decyzję Polski

Podczas wizyty sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Mike'a Pompeo w Czechach miało dojść do podpisania memorandum pomiędzy krajami, odnośnie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych piątej generacji (5G). Tak się jednak nie stało, informuje portal Info.cz.

Stany Zjednoczone aktywnie zabiegają o to, aby ich sojusznicy wykluczyli Huawei z budowy sieci 5G na swoich terytoriach. Strona czeska nie poparła oczekiwań USA. Zamiast tego pozostała na stanowisku, że przyjęła zasady Unii Europejskiej w tej kwestii. Oznacza to, że żaden dostawca technologii 5G nie zostanie wykluczony z możliwości budowy infrastruktury, o ile spełni wymogi bezpieczeństwa.

Trendy zaczynają się odwracać od Huawei, w miarę jak ludzie na całym świecie zaczynają zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw stwarzanych przez państwo nadzorujące działalność Komunistycznej Partii Chin. Umowy Huawei z operatorami telekomunikacyjnymi na całym świecie stopniowo zanikają, ponieważ państwa dopuszczają jedynie zaufanych dostawców do sieci 5G. Przykładami są Czechy, Polska, Szwecja, Estonia, Rumunia, Dania i Łotwa. Obecnie Grecja zgodziła się na wykorzystanie Ericssona zamiast Huaweia do budowy sieci 5G.

Po Czechach sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych przyjedzie do Polski. Jest wielce prawdopodobne, że Pompeo będzie chciał podpisać podobną umowę z Polską. Do tej pory politycy starali się lawirować pomiędzy oczekiwaniami Stanów Zjednoczonych, a bezpośrednią odmową. Chociaż Pompeo wymienił Polskę, jako jeden kraj, który sprzeciwia się udziale Huawei w budowie sieci 5G, to żaden dokument tego nie zakazuje.