Części zamienne z Rosji. Ukraińcy używają "trofeów" do naprawy sprzętu

Ukraińcy do niemal perfekcji doprowadzili filozofię "zero waste". Nowy materiał z frontu opublikowany przez agencję informacyjną ArmiyaInform pokazuje, jak ukraińscy mechanicy zorganizowali proces naprawy sprzętu dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Podzespoły do prac naprawczych pozyskiwane są w dużej części ze... zdobycznych maszyn Federacji Rosyjskiej.