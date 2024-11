Czegoś takiego dotąd nie widzieli. W 4 godziny zginęło 10 mln ryb

Gromadnik, a właściwie Mallotus villosus, to niewielka ryba, która zamieszkuje wody północnego Atlantyku i żywi się planktonem i krylem. IFL Science wyjaśnia, że są to ryby istotne dla łańcucha pokarmowego, których rolę w oceanie można porównać do sardeli w cieplejszych zbiornikach wodnych.