Pierwsza taka sytuacja od 130 lat. Coś jest nie tak z górą w Japonii

Góra Fudżi w Japonii, charakterystyczna ze względu na pojawiającą się tam po okresie letnim pokrywę śnieżną, pozostaje bez śniegu najdłużej od 130 lat. Jak podaje "The Guardian", do 29 października nie zaobserwowano opadów śniegu na tej ikonicznej górze.

Pierwsze opady śniegu na Fudżi występują zwykle w połowie września. Sprawia to, że do początku października górę pokrywa już gruba warstwa śniegu. W tym roku jednak śnieg nie pokrył Fudżi przez cały październik.

Yutaka Katsuta z Kofu Local Meteorological Office wyjaśnia, że wysokie temperatury tego lata, które utrzymywały się do września, uniemożliwiły napływ zimnego powietrza, co opóźniło opady śniegu. To najpóźniejsza data od 1894 r., bijąc poprzedni rekord z 26 października, odnotowany w 1955 i 2016 r.