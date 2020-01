WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

orange Łukasz Michalik 02-01-2020 (17:12) Czas technologicznych zmian. Co dobrego przyniósł rok 2019? Rok 2019 już za nami. To dobra okazja do podsumowania trendów i wydarzeń, które zmieniły świat technologii w ostatnich miesiącach. Które z nich miały szczególne znaczenie? Smartfon Orange Neva (Orange) Rok składanych ekranów Rok 2019 to czas naprawdę sporej liczby przełomów. Wiele innowacyjnych urządzeń i usług, o których przez długie lata marzyliśmy, trafiło w końcu na rynek. Wśród nich znalazły się też smartfony ze składanym ekranem. Ich prototypy i różne modele koncepcyjne oglądaliśmy od lat na branżowych targach czy wystawach. Wygląda na to, że technologia produkcji składanych ekranów dojrzała w końcu na tyle, by wykorzystujące ją urządzenia trafiły – w końcu! – na rynek. Dziś smartfon ze składanym ekranem, Samsung Galaxy Fold, znajdziemy m.in. w ofercie Orange. Ceny pierwszych smartfonów oferowanych przez Samsunga czy Motorolę są na razie dość wysokie. Możemy mieć jednak nadzieję, że wraz z rozwojem technologii i rosnącą skalą produkcji składane ekrany staną się tańsze i bardziej przystępne. Orange Podziel się Orange Flex – usługa szyta na miarę Postęp dotyczy nie tylko sprzętu – rozwijają się także usługi. Przykładem pozytywnych zmian jest oferta Orange Flex, działająca według prostej zasady: płacisz za to, czego faktycznie potrzebujesz i z czego korzystasz. W praktyce wygląda to tak, że podstawowa usługa obejmuje nielimitowane rozmowy głosowe, MMS-y i SMS-y, do których dobieramy optymalny pakiet danych i – ewentualnie – dodatkowe udogodnienia. Często oglądasz filmy? Żaden problem – za kilka złotych możesz aktywować usługę nielimitowanego transferu danych z popularnych serwisów wideo. Lubisz muzykę? Tu również istnieje odpowiednia usługę, dzięki której korzystanie ze streamingu nie uszczupli naszego danych. Podobne rozwiązanie dotyczy serwisów społecznościowych. Co istotne, z udogodnień można korzystać wtedy, kiedy są faktycznie potrzebne. Planujesz obejrzeć kilka sezonów serialu w jeden weekend? Aktywuj usługę na dwa dni. Wisienką na torcie jest w tym przypadku obsługa eSIM. Oferowane przez Orange elektroniczne karty SIM pozwalają na łatwe aktywowanie dodatkowych numerów, które mogą korzystać ze wspólnego pakietu danych. Obok użytkowników smartfonów, obsługujących tę funkcję, możliwość taką docenią także m.in. użytkownicy zegarków Apple Watch. Orange Podziel się Szybko, szybciej, światłowodem! Z roku na rok rośnie też objętość produkowanych przez ludzkość danych. Z punktu widzenia zwykłego użytkownika internetu i różnych sieciowych usług przekłada się to na coraz większe wymagania dotyczące przepustowości łącz. Trudno się dziwić – coraz częściej dysponujemy urządzeniami pozwalającymi np. na obsługę wideo wysokiej jakości: w rozdzielczości 4K, z wielokanałowym dźwiękiem i możliwie mało agresywną kompresją, a do tego z obsługą technologii HDR. Oczekiwania w tej dziedzinie napędza również coraz większa dostępność usług związanych m.in. ze streamingiem gier. To rozwiązanie pozwalające na obsługę zaawansowanych technicznie gier na prostym i tanim sprzęcie. Jest to możliwe dzięki temu, że mocy obliczeniowej dostarczają zdalne, obsługiwane przez dostawców usług serwery, z których obraz przesyłany jest do telewizora czy smartfona. Kluczowym warunkiem działania takiej usługi jest dostępność szybkich łącz, zapewniających nie tylko wysoką przepustowość, ale i niewielkie opóźnienia. Odpowiedzią na rosnące potrzeby jest Orange Światłowód – usługa pozwalająca domowym użytkownikom cieszyć się połączeniem internetowym o najwyższych parametrach. Co istotne, z jej zalet mogą korzystać nie tylko mieszkańcy największych metropolii, jak Warszawa, Wrocław czy Kraków. Światłowód Orange jest dostępny także w mniejszych miastach, jak Milanówek, Podkowa Leśna czy Zakopane. Dostępność usługi przekłada się na jej rosnącą popularność – w listopadzie 2019 roku z superszybkiego, światłowodowego internetu Orange korzystało już 500 tys. użytkowników w całej Polsce. Neftlix Podziel się Wszystko łączy się ze wszystkim Światłowodowe łącza o wysokiej przepustowości z pewnością nie będą leżeć odłogiem. Abstrakcyjna przed dekadą idea internetu rzeczy, w którym otaczające nas przedmioty samodzielnie wymieniają się różnymi danymi, ułatwiając nam życie, na naszych oczach staje się rzeczywistością. O przykłady nietrudno. Kamery pozwalające na zdalny nadzór nad domem i rozpoznające użytkowników. Smartfony, w których robienie zdjęć wspiera sztuczna inteligencja i tzw. fotografia obliczeniowa. Rosnąca popularność ubieralnej elektroniki i trendu quantified self, pozwalającego mierzyć i analizować naszą aktywność i produktywność. Dołóżmy do tego coraz bardziej zaawansowane i coraz więcej obiecujące próby autonomicznych samochodów czy choćby robotów samodzielnie dostarczających do domów zamówione zakupy. Otrzymamy obraz świata wypełnionego urządzeniami przesyłającymi jednocześnie ogromne ilości danych. Dla nas oznacza to rosnący komfort życia, ale przed dostawcami łącz internetowych stawia rosnące wymagania, którym muszą sprostać. Orange Podziel się Sieć nowej generacji Odpowiedzią na nie są przygotowania do rozpoczęcia masowego świadczenia usług 5G. Co istotne, nazwa generacji telefonii komórkowej nie jest tu po prostu kolejną cyfrą oznaczającą nieco lepsze niż dotychczas usługi. 5G wprowadza fundamentalną zmianę w sposobie funkcjonowania sieci, podłączonych do niej urządzeń i możliwościach transferu danych. Jednym z filarów nowej technologii są łącza o dużej przepustowości. Kolejnym jest możliwość jednoczesnego obsługiwania bardzo wielu podłączonych do sieci urządzeń, co oznacza koniec problemów z połączeniem np. podczas masowych imprez. Kilkadziesiąt tysięcy zgromadzonych na stadionie ludzi wrzuca jednocześnie na Facebooka zdjęcie czy klip z fenomenalnym golem Roberta Lewandowskiego? Żaden problem, nowa technologia jest gotowa sprostać takim wyzwaniom. Trzecim filarem są niskie opóźnienia, których znaczenie doceniają m.in. internetowi gracze. Znaczenie tego udogodnienia jest jednak o wiele donioślejsze – 5G umożliwia m.in. jednoczesne prowadzenie i łączenie transmisji wideo z kilu odległych źródeł czy skokowy wzrost możliwości telemedycyny. – Sieć 5G da dużo większe możliwości w porównaniu z dotychczas działającymi sieciami mobilnymi – mówi Maciej Zengel, Dyrektor Strategii Sieci i Infrastruktury Mobilnej Orange Polska. – Oferuje znacznie niższe opóźnienia i transfer danych szybszy nawet 100 razy. Przyczyni się to do rozwoju takich usług jak telemedycyna, internet rzeczy (IoT), rozwiązania dla inteligentnych miast i wielu innych. Możliwe będzie podłączenie do sieci nawet 1 miliona urządzeń na kilometr kwadratowy. W praktyce oznacza to np. nowe możliwości telepracy, przeprowadzania badań lekarskich na odległość, sprawniejszą komunikację miejską, większe bezpieczeństwo, możliwość korzystania z wielu inteligentnych urządzeń wszędzie tam, gdzie są akurat potrzebne, a także komfort dla użytkowników multimediów i gier on-line. W praktyce możliwości te są już testowane także w Polsce. Pilotażowy dostęp do 5G uruchomiono m.in. w Warszawie i Lublinie dzięki współpracy Orange z – odpowiednio – Ericssonem i Nokią. Sieć stacji bazowych została zaprojektowana tak, by można było przemieszczać się pomiędzy nimi bez zrywania połączenia. Dla użytkowników oznacza to nie tylko stabilność mobilnego łączą, ale także możliwość mobilnego transferu danych nawet do 800 Mb/s. Co istotne, pilotażowi usługi towarzyszył debiut sprzętu pozwalającego w pełni skorzystać z jej możliwości - to właśnie w Polsce zadebiutował pierwszy smartfon 5G sygnowany marką Orange, Neva Jet. Całkiem sporo jak na jeden rok, prawda? Pozostaje niecierpliwie czekać na zmiany, które przyniesie nam kolejny. Jedno jest pewne – będzie się działo! Partnerem artykułu jest firma Orange