Czas na Księżycu płynie inaczej. Nie jest to najlepsza informacja

Precyzyjne zmierzenie czasu na naszym naturalnym satelicie staje się poważnym wyzwaniem dla naukowców. Z najnowszych badań NASA wynika bowiem, że czas na Księżycu płynie szybciej niż na Ziemi. Różnica ta wynosi ok. 1.1 sekundy przez ostatnie 52 lata. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się ona nieznaczna, może mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia synchronizacji systemów nawigacyjnych w ramach przygotowań do nowej ery załogowych lotów na Księżyc, w tym zaplanowanej na 2026 r. misji Artemis.

NASA zakłada, że misja Artemis III odbędzie się nie wcześniej niż we wrześniu 2026 r. Głównym jej celem jest powrót człowieka na Księżyc. W misji weźmie udział 4-osobowa załoga, która zbada region księżycowego bieguna południowego. Astronauci będą prowadzić obserwacje, zbierać próbki i różnego rodzaju dane, poszerzające naszą wiedzę na temat Układu Słonecznego.

Problemem podczas misji może być jednak wspomniany czas. Zwłaszcza że te astronomicznie małe odchylenia są efektem zdolności grawitacji do spowalniania czasu – zjawiska, które było znane od postawienia przez Alberta Einsteina ogólnej teorii względności, przypomina serwis Science Alert.

Różnice w sile grawitacji między Ziemią a Księżycem są znaczące, ale do niedawna nie dysponowaliśmy narzędziami czułymi na tyle, by wykryć, jak wpływają na upływ czasu. Dopiero zaawansowane zegary atomowe ostatniej dekady pozwoliły na dokładniejsze pomiary. Teraz, przygotowując się do misji Artemis i planując stałą obecność człowieka na Księżycu, naukowcy muszą rozwiązać problem precyzyjnego czasu księżycowego.