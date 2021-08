Czarna seria zdarzeń. Kolejna katastrofa rosyjskiego samolotu. Tym razem rozbił się MiG-29

Jak donosi The Moscow Times, do wypadku zmodernizowanego MiG-29SMT doszło krótko po starcie z lotniska w Priwołżskij pod Astrachaniem. Samolot nie przewoził żadnego uzbrojenia i rozbił się na niezamieszkałym terenie. W zdarzeniu zginął pilot maszyny. Na miejsce wypadku udała się specjalna komisja, która ustali jego przyczyny. Według nieoficjalnych informacji, do katastrofy mogło dojść z powodu błędu pilota lub niekorzystnych warunków meteorologicznych. To drugi wypadek rosyjskiego, wojskowego samolotu w tym tygodniu.