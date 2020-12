Cyberpunk 2077. Wyjaśniamy, dlaczego świat zwariował na jego punkcie

W ostatnich latach widzimy wysyp i ogromną popularność gier wieloosobowych, także tych darmowych, jak np. Fortnite. Jednak według wewnętrznych danych Sony (producent konsoli PlayStation) to gry jednoosobowe są preferowane przez graczy. Czym one się różnią?

Mamy więc gigantyczny rynek, który czeka na porządne gry jednoosobowe z wielowątkowymi historiami i oryginalnymi bohaterami. I w tym momencie CD Projekt wjeżdża z grą, która ma dostarczyć to wszystko i jeszcze więcej. Polskie studio podpierając się renomą, którą wyrobiło sobie przy okazji "Wiedźmina 3" momentalnie zdobywa serca graczy. Nie przeszkadza nawet fakt, że od momentu ogłoszenia gry do jej premiery upłynie 8 lat, a sama premiera przesuwana była trzykrotnie.

Do układanki warto dorzucić jeszcze sytuację, jaką spowodowała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Zamknięci w domach ludzie szukają nowoczesnej rozrywki. Sklepy z elektroniką od marca odnotowują sprzedaż na poziomie tej, którą normalnie obserwują w sezonie przedgwiazdkowym. Główne kategorie, które się wyprzedają, to sprzęt do nauki i pracy zdalnej oraz sprzęt do grania: konsole i komputery.