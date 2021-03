Cyberataki na USA. Ekspert: przesuwamy się w kategorię aktów wojny

- Napięcia między Waszyngtonem a dwoma pozostałymi supermocarstwami (Rosją i Chinamy) doszły do szczytu - oceniał z kolei we francuskiej telewizji dla zagranicy France24 Guillaume Tissier, specjalista od szpiegostwa ekonomicznego i cyberbezpieczeństwa.

"Przesuwamy się w kategorię aktów wojny"

- Dotąd panowała zasadnicza zgoda co do tego, że tego rodzaju wydarzenia to incydenty albo szpiegostwo, czyli rutynowa sprawa w tym przedmiocie. Jeśli jednak do sprawy podchodzić inaczej, to przesuwamy się w kategorię aktów wojny - twierdzi ekspert cytowany przez PAP.