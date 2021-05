Ćwiczenia Dragon-21. Wojsko wyjedzie na polskie drogi

Po polskich drogach będą się poruszać głównie kolumny liczące do 20 pojazdów, tak by zapewnić bezpieczeństwo. Pierwszy i ostatni pojazd będzie wyróżniony pomarańczowymi znakami. Jeśli przed pierwszym i ostatnim pojazdem nie znajduje się pojazd z włączoną sygnalizacją, to wtedy nie mamy do czynienia z uprzywilejowaną kolumną. Manewr wyprzedzania w takich sytuacjach jest możliwy, tylko wtedy gdy nie wjedzie się pomiędzy pojazdy kolumny. Major Lipczyński zaapelował o ostrożność i przyznał, że sama logistyka jest również elementem ćwiczeń.