Coś dzieje się na Słońcu. Potwierdziły się zapiski sprzed setek lat

Naukowcy poddali analizie zapiski z XVII i XVIII wieku i odkryli bardzo ciekawe informacje na temat tego, co w tamtym czasie działo się na Słońcu. Okazało się bowiem, że we wspomnianym czasie obserwowano o wiele mniej plam słonecznych, co potwierdza bardzo niską aktywność Słońca. Ówcześni badacze wspominają nawet o wystąpieniu mini epoki lodowcowej, co potwierdza, jak odczuwalna była zmniejszona aktywność naszej gwiazdy.