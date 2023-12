Co się stało z mózgiem Józefa Piłsudskiego? Marszałek przekazał go nauce

Józef Piłsudski bez wątpienia zapisał się na kartach polskiej historii, ale nie każdy wie, że miał plan, aby nawet po swojej śmierci przysłużyć się polskiemu narodowi. Marszałek zażyczył sobie, aby po śmierci jego mózg trafił do Polskiego Instytutu Badań Mózgu. W ten sposób chciał pomóc w rozwoju nauki. Niestety po śmierci profesora odpowiedzialnego za badania jego organ zaginął. Co więcej, do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim stało.