Co oferują najtańsze laptopy na rynku? 4 propozycje do 1,5 tys. zł

Wydawałoby się, że w czasach drożejącej elektroniki ciężko kupić budżetowy komputer przenośny, ale okazuje się, że jest to możliwe. Jeżeli poszukujecie sprzętu, który posłuży do kontaktu z bliskimi, prostych zadań biurowych, oglądania filmów lub przeglądania stron internetowych to odpowiedni sprzęt można kupić już za mniej niż 1,5 tys. zł.

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Na podstawie specyfikacji, które zaraz zobaczycie, można śmiało powiedzieć, że minęły już czasy, kiedy kupno taniego laptopa oznaczało udrękę w użytkowaniu go. Stało się tak przede wszystkim za sprawą szybkich dysków SSD oraz faktu, że konstrukcje procesorów, które obecnie uważane są za przestarzałe, nadal oferują bardzo dobre parametry. Oczywiście nie oznacza to, że będziecie mogli używać tego sprzętu do grania w najnowsze gry czy montowania filmów, ale do prostych zastosowań będą w sam raz. System Windows również stał się bardziej przyjazny dla słabszych maszyn, dzięki czemu nie obciąża ich tak, jak robiły to starsze wersje. W naszym przeglądzie wzięliśmy pod uwagę także sprzęt będący w promocji.

Najtańszy z tanich

Na pierwszy ogień idzie laptop Techbite Zin Bis, który posiada absolutne minimum potrzebne do cyfrowego funkcjonowania. Procesor Intel Celeron N3450 co prawda miał swoją premierę w 2016 roku, ale nadal jest używany przez producentów. Na pokładzie znalazło się też 4 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 64 GB. Komputer otrzymujecie z wgranym systemem Windows 10 Professional. Ekran o przekątnej 14,1" pozwoli cieszyć się ulubionymi filmami także w podróży. Skoro o tym mowa, to przy wadze zaledwie 1,18 kg nawet nie odczujecie dodatkowego obciążenia w plecaku lub torbie.

Szybki jak błyskawica

Kruger & Matz Explore 1406 wyróżnia przede wszystkim rodzaj użytej pamięci. Zamiast dysku SSD producent postawił na pamięć flash i oddał do dyspozycji 64 GB miejsca. Ten rodzaj zapisu danych charakteryzuje się jeszcze niższym użyciem energii niż w dyskach SSD, a także wyższą prędkością. Podczas gdy prędkość odczytu w dyskach SSD wynosi 550 MB/s, w pamięci flash sięga ona 1100 MB/s. Procesor to Interl Celeron N4000, który jest rok młodszy od tego z poprzedniej propozycji i ma także lepsze taktowanie. Przekątna ekranu to 14'1", a maksymalna rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 px, a więc Full HD.

Produktywność w niskiej cenie

Jeżeli szukacie komputera, który posłuży przede wszystkim do pracy, to Acer Swift 1 SF114-34 powinien zwrócić waszą uwagę. Do dyspozycji dostajecie nie tylko 128 GB pamięci flash, ale także system Windows 11 Home S oraz roczną subskrypcję Microsoft 365. To oznacza korzystanie bez ograniczeń z aplikacji Word, Excel czy PowerPoint, chyba że ograniczeniem nazwiemy 1 TB przestrzeni dyskowej dostępnej w chmurze. Dzięki złączu HDMI można podłączyć laptop do monitora lub telewizora.

Praktyczny typ

Ostatnia propozycja, która zwróciła naszą uwagę to Asus E510 z ekranem o przekątnej 15'6". Zastosowano w nim dysk SSD o pojemności 128 GB, ale nie to jest tutaj najważniejsze. Producent deklaruje do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu. Ekran można rozłożyć nawet pod kątem 180 stopni, co w połączeniu z masą 1,57 kg sprawia, że laptop świetnie nadaje się do prezentowania treści, jeżeli na szybko chcecie się z kimś nimi podzielić. Touchpad można z łatwością zamienić w klawiaturę numeryczną, co ułatwi pracę z arkuszami kalkulacyjnymi.