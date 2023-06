Chorwaci wyciągają rękę do Ukrainy. To będzie istotne wsparcie

Ukraina dysponuje obecnie bardzo zróżnicowaną flotą czołgów, wśród których są zarówno nowsze, zachodnie modele, jak i te radzieckiej produkcji. Ta ostatnia grupa jest całkiem pokaźna i można do niej zaliczyć wspomniane modele T-72 oraz M-84. Ukraina posiada znaczną liczbę T-72 pochodzących z własnych zasobów, ale też otrzymanych od sojuszników. Przykładowo, Polska w kwietniu 2022 r. przekazała Kijowowi ponad 200 czołgów T-72 . Do Ukrainy trafiły też czołgi T-72 z Maroka czy Czech.

T-72 to radziecki czołg podstawowy produkowany od początku lat 70. Powstał jako tańsza, ale jednocześnie też mniej wydajna alternatywa dla T-64. Charakteryzuje się dużą zwrotnością w terenie, dobrym uzbrojeniem i niewielką masą, która korzystnie wpływa na ogólną mobilność. Głównym przeznaczeniem T-72 jest niszczenie czołgów i innych opancerzonych celów lub oddziałów wroga. Umożliwia mu to armata gładkolufowa 2A46 kal. 125 mm o zasięgu do 4,5 km, a także karabin maszynowy kal. 12,7 mm i karabin maszynowy kal. 7,62 mm. Czołg może poruszać się z maksymalną prędkością 60 km/h po drogach i do 45 km/h w terenie. Jego zasięg szacowany jest na 420-600 km.