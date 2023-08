Chmury na Neptunie zniknęły. Naukowcy sprawdzają, co się z nimi stało

Naukowcy nie spodziewali się, że najdalsza planeta Układu Słonecznego, która znajduje się ok. 4,5 mld kilometrów od Słońca, czyli 30 razy dalej niż Ziemia, będzie tak podatna na oddziaływanie cyklu słonecznego, kształtującego pole magnetyczne Słońca."Byłam zaskoczona, jak szybko chmury zniknęły na Neptunie" – zaznaczyła w oświadczeniu Imke de Pater, emerytowana profesor astronomii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i główna autorka badania. Dodała: "Zasadniczo zaobserwowaliśmy spadek aktywności chmur w ciągu kilku miesięcy". Naukowcy nie spodziewali się, że najdalsza planeta Układu Słonecznego, która znajduje się ok. 4,5 mld kilometrów od Słońca, czyli 30 razy dalej niż Ziemia, będzie tak podatna na oddziaływanie cyklu słonecznego.

Mimo że od momentu zauważenia nietypowego wzorca zachowań chmur na Neptunie minęło kilka lat, nie wróciły one do swojego wcześniejszego stanu. Potwierdzają to obserwacje wykonane w czerwcu 2022 r. Erandi Chavez, która również była zaangażowana w badania, podkreśliła: "To niezwykle ekscytujące i nieoczekiwane, zwłaszcza że poprzedni okres niskiej aktywności chmur Neptuna nie był tak dramatyczny i długi". Naukowcy już planują kolejne badania, które pozwolą jeszcze lepiej zrozumieć wpływ cyklów słonecznych na Neptuna.