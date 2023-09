Neuralink przyjmuje zgłoszenia od pacjentów dotkniętych paraliżem. Ten może być spowodowany przez urazy rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym albo wynikać ze stwardnienia zanikowego bocznego. Amerykańska firma nie ujawniła przy tym, ilu uczestników zostanie ostatecznie zakwalifikowanych do badania. Wiadomo za to, że testy potrwać mają około sześciu lat.

Sześcioletnie badania otrzymały nazwę PRIME. Mają na celu ocenę bezpieczeństwo zarówno samego implantu (N1), jak i robota chirurgicznego (R1) przeznaczonego do realizacji zabiegu. Podczas testów firma Neuralink postara się także o wstępną ocenę funkcjonalności interfejsu, który ma umożliwiać sparaliżowanym osobom kontrolowanie urządzeń zewnętrznych za pomocą myśli.

Firma Neuralink pracuje nad chipem N1 od 2017 roku i jest jednym z pionierów technologii interfejsów mózg-komputer. Jej system wykorzystuje zestaw cieniutkich sond rejestrujących i bezprzewodowo przesyłających impulsy elektryczne wytwarzane przez mózg pacjenta – do zestawu informatycznego.

Elon Musk: Neuralink pozwoli obsługiwać smartfon myślami, ale to dopiero początek

Elon Musk twierdzi, że to, co początkowo sprawdzi się u pacjentów z paraliżem, będzie mogło być później wykorzystane u wszystkich. Interfejs mózg-komputer przynieść ma nową erę komunikacji (szybszej niż mowa czy pismo), a także zmienić sposób, w jaki zdobywamy umiejętności. To koncepcja człowieka 2.0.