Chiny zbudują gigantyczny teleskop. Ma konkurować z Jamesem Webbem

Uniwersytet Pekiński chce zbudować największy teleskop optyczny w Azji i wypełnić lukę w możliwościach astronomicznych w stosunku do reszty świata. W ramach projektu do 2024 r. zostanie zbudowany wstępny teleskop o 6-metrowej aperturze. Następnie do 2030 r. lustro zostanie powiększone do 8 metrów. "Teleskop znacznie zwiększy możliwości obserwacyjne Chin w astronomii optycznej" - wynika z oświadczenia Uniwersytetu Pekińskiego.

Akronim EAST idealnie wpisuje się w ideę chińskiego projektu, ponieważ obiekt będzie pierwszym światowej klasy teleskopem optycznym na półkuli wschodniej. Teleskop zostanie zbudowany na górze Saishiteng w pobliżu miasta Lenghu w prowincji Qinghai na płaskowyżu tybetańskim, na wysokości około 4200 metrów.

EAST – pierwszy światowej klasy teleskop na wschodzie

Pierwsza faza projektu EAST zakłada zbudowanie lustra składającego się z 18 sześciokątnych segmentów zwierciadła, podobnego do tego z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) należącego do NASA. Lustro będzie miało około 6 m średnicy, co ponownie jest podobne do JWST.

W drugiej fazie projektu zostanie dodany kolejny pierścień 18 sześciokątnych segmentów wokół lustra. Ma ona zostać zakończona do 2030 r. i powiększyć lustro do średnicy ponad 8 metrów. Uniwersytet Pekiński szacuje, że projekt będzie kosztował od 500 do 600 milionów juanów (ok. 300-370 mln zł).

Źródło zdjęć: © Uniwersytet Pekiński Schemat splatania zwierciadeł głównych pierwszej i drugiej fazy teleskopu

Pierwsza faza instrumentów płaszczyzny ogniskowej obejmuje kamery obrazowe, spektrometry obrazujące o niskiej i średniej rozdzielczości. Z kolei a druga faza obejmuje spektrometry wysokiej rozdzielczości, spektrometry wieloobiektowe, polarymetry i systemy optyki adaptacyjnej.

EAST ma być również idealnym uzupełnieniem do szybko rozwijających się możliwości astronomicznych Chin. W tym miejscu warto dodać, że Chiny zbudowały już największy na świecie pojedynczy radioteleskop FAST i planują uruchomienie dużego obserwatorium kosmicznego znanego jako Xuntian już pod koniec 2023 roku.

