Chiny uruchomiły gigantyczną elektrownią słoneczną

Elektrownia ma moc 2,2 GW. To czyni ją drugą co do wielkości na świecie, po parku solarnym Bhadla w Indiach o mocy 2,245 GW. Do tej pory największą stacją solarną w Chinach był Tengger Desert Solar Park, o mocy 1,54 GW. Dla porównania największa amerykańska farma słoneczna ma moc 579 MW.