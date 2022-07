Chiny sprawdzą działanie obrony planetarnej. Chcą zmienić kurs asteroidy 2020 PN1

Misja planowana przez Chiny przypomina misję organizowaną przez NASA - Double Asteroid Redirection Test (DART). Jak zaznacza Space.com, wykorzystana w jej ramach sonda kosmiczna (wyniesiona na orbitę 24 listopada 2021 roku) dotrze do swojego celu we wrześniu. Zadaniem sondy DART jest doprowadzenie do kolizji z Dimorphosem – księżycem planetoidy Didymos i zmiana jego orbity. Będzie to pierwsza misja z wykorzystanie impaktora kinetycznego, pozwalająca przetestować technologie zapobiegające kolizjom z obiektami, których orbity przechodzą blisko orbity Ziemi.