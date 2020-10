Chiny. Nowe drony dołączają do armii. Zastąpią 120 żołnierzy

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza otrzymała 10 nowych bezzałogowych pojazdów latających. Drony będą dostarczały jedzenie oraz inne elementy zaopatrzenia do oddziałów rozmieszczonych w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. Do tej pory zadanie to wykonywali żołnierze, którym dojście do celu zajmowało od 2 do 3 dni.