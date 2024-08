Chińskie stocznie nie tracą tempa. Światło dzienne ujrzał tajemniczy okręt

Chińska stocznia w Wuhanie zwodowała okręt podwodny, który najprawdopodobniej będzie najnowocześniejszą jednostką tego typu o napędzie konwencjonalnym w służbie chińskiej marynarki wojennej. Okręt posiada stery w kształcie litery X, co jest nowością w chińskich okrętach podwodnych. Wiele wskazuje na to, że zostanie wyposażony w wyrzutnie pionowego startu (VLS). Co o nim wiadomo?