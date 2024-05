Chińskie próby z bronią przyszłości. Nie wszystko idzie zgodnie z planem

Co nie zmienia faktu, że próby z wykorzystaniem railguna do wystrzeliwania precyzyjnych pocisków o zasięgu nawet kilkuset kilometrów nie będą podejmowane dalej. Może z czasem poziom technologiczny pozwoli uzyskać zadowalające efekty. Inną opcją jest wykorzystanie railguna to zwalczania np. nadlatujących pocisków z odległości kilkudziesięciu km przy jednostkowym koszcie zestrzelenia dużo niższym niż ma to miejsce w w przypadku wyspecjalizowanych pocisków antyrakietowych kosztujących parę mln dolarów lub euro za sztukę.