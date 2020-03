Chiński łazik Yutu-2 ujawnia, co kryje się 40 metrów pod powierzchnią Księżyca

Chang'e 4 wylądował na Księżycu 3 stycznia 2019 roku. Od tego czasu łazik oraz lądownik ujawniły już kilka ciekawych odkryć. Teraz Chińczycy przedstawiają, co znajduje się 40 metrów pod powierzchnią.

"Odkryliśmy, że penetracja radarem w miejscu lądowania Chang'e 4 jest znacznie większa niż ta mierzona przez poprzedni lądownik, Chang'e-3, w jego miejscu lądowania" - mówi LI Chunlai powiedział autor badania, profesor i zastępca dyrektora generalnego National Astronomical Observatories of Chinese Academy of Sciences (NAOC).

Li i jego zespół wykorzystali LPR do wysyłania sygnałów radiowych o częstotliwości do 500 MHz głęboko pod powierzchnię Księżyca. Udało im się w ten sposób ustalić, jak wygląda rozmieszczenie skał i gleby do 40 metrów poniżej poziomu. Osiągnęli tym samym trzykrotną głębokość w porównaniu do danych uzyskanych przez Chang'e 3.