Chiński grzyb Świętym Graalem onkologii?

Grzyb ten od stuleci jest wykorzystywany w tradycyjnej medycynie chińskiej do łagodzenia stanów zapalnych, ale jego skuteczność pozostawała ograniczona. Obecnie wiemy, że w związku z szybkim rozkładem kordycepiny we krwiobiegu, do celu trafia zbyt mała ilość cząsteczek. Była to również główna przeszkoda na drodze do opracowania pełnowartościowej terapii nowotworowej.