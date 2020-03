Chińczycy twierdzą, że pandemia może zostać opanowana do czerwca

Chiny poinformowały, że szczyt zachorowań na koronawirusa w ich kraju minął. Miało to miejsce kilka godzin po tym, jak WHO ogłosiło, że COVID-19 stał się pandemią. Eksperci z Chin uważają, że reszta świata może opanować SARS-CoV-2 do czerwca, jeśli powtórzą kroki podjęte w Państwie Środka.

Chińczycy są dobrej myśli.

Mi Feng, rzecznik National Health Commission w trakcie konferencji w Pekinie przekazał, że w Chinach liczba nowych przypadków zachorowania na koronawirusa stale spada, a ogólna sytuacja epidemiczna cały czas się poprawia.

Koronawirus: Spada liczba zarażonych

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika NHC, liczba nowych przypadków COVID-19 w Wuhan, epicentrum choroby w prowincji Hubei w środkowych Chinach, w środę wyniosła tylko 8. Jest to znaczny spadek w porównaniu z wcześniejszymi statystykami.

Feng dodał, że poza prowincją Hubei zgłoszony tylko 7 zarażeń, ale sześć z nich zostało wykrytych u osób, które wróciły z zagranicznych podróży.

Przypomnijmy, nowy wirus pojawił się w Wuhan w grudniu 2019 roku. Okazało się, że bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Chińskie władze zmobilizowały wszystkie zasoby do walki z koronawirusem. Miasta zostały zamknięte, ludzie przechodzili domową kwarantannę, a liczni eksperci zostali skierowani do najbardziej potrzebujących miejsc.

Od tego tygodnia w Chinach zauważyć można stopniową rezygnację z restrykcyjnych środków bezpieczeństwa. Powoli wszystko wraca do normy. Wiele przedsiębiorstw wznawia działalność, miasta otwierają swoje granice, a ludzie spędzają coraz więcej czasu poza domami.

Koronawirus: Postawa Chin godna naśladowania

- Odważne podejście Chin do powstrzymania szybkiego rozprzestrzeniania się tego nowego patogenu układu oddechowego zmieniło przebieg gwałtownie nasilającej się i śmiertelnej epidemii - uznali eksperci specjalnej grupy WHO, utworzonej do walki z COVID-19 w Chinach.