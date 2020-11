Chcieli wyburzyć budynek w Minecraft. Uczniowie oskarżeni o działalność terrorystyczną

Następnego dwoje uczniów wraz z trzema kolegami zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy FSB. Agenci sprawdzili ich telefony i znaleźli coś, czego się raczej nie spodziewali. Ich uwagę przykuły rozmowy na portalu VKontakte, gdzie nastolatkowie używali wielu nieprzychylnych słów na temat policjantów. Co więcej, planowali zbudować budynek FSB w grze "Minecraft" a następnie go zniszczyć.

Nastolatkowie zostali wezwani do stawienia się w siedzibie FSB. Według informacji podawanych przez rosyjskie media, chłopców zastraszano i obiecywano im, że jeśli się przyznają, to kara będzie mniejsza. Początkowo zarzucano im "przeprowadzanie szkolenia w celu działalności terrorystycznej". Wówczas kara nie byłaby zbyt duża, ale zarzuty nagle się zmieniły.

Aktualnie w akcie oskarżenia FSB wymienia "Organizowanie społeczności terrorystycznej i uczestniczenie w niej". To już poważny zarzut. Dwóch nastolatków, którzy przyznali się do winy, zostało umieszczonych w areszcie domowym. Z kolei trzeci chłopak, który nie przyznał się do winy, trafił do aresztu śledczego.