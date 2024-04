Chcesz zamontować małą retencję? Nie mamy dla Ciebie dobrych informacji

Zbliża się koniec programu "Moja Woda" na lata 2020-2024. Chociaż wciąż można natrafić na informacje o możliwości uzyskania dofinansowania, często nie są one do końca prawdziwe. Pieniądze na inwestycje dotyczące zagospodarowania wód opadowych i roztopowych otrzymają już tylko nieliczni.

Tzw. okres kwalifikowalności to w przypadku tego programu od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Ostatnia data nie powinna być jednak postrzegana jako termin, do którego zainteresowani mogą składać wnioski o dofinansowanie. Były one przyjmowane do 29.02.2024 r.

Do kiedy trwa "Moja Woda"?

"29.02.2024 r. minął ostateczny termin na przesłanie wniosku w formie elektronicznej (poprzez Portal Beneficjenta ). Wniosek przesłany przez Portal Beneficjenta należy złożyć w wersji podpisanej do WFOŚiGW w Warszawie lub przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej do 15 marca 2024 r. – liczy się data wpływu do WFOŚiGW w Warszawie" - wyjaśnia komunikat na stronie internetowej wfosigw.pl.

Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć już tylko te osoby, które złożyły wnioski wcześniej i teraz spełnią pozostałe formalności. W praktyce będzie to przede wszystkim zakup odpowiednich systemów wskazanych we wniosku i pozwalających na zbieranie i gromadzenie wody deszczowej lub roztopowej, przeprowadzenie związanych z nimi prac oraz przesłanie ostatecznej dokumentacji. Trzeba to zrobić najpóźniej do 30.06.2024 r.

Mała retencja, duże korzyści. Co daje zbieranie deszczówki?

Tzw. mała retencja niesie za sobą szereg korzyści. W skali globalnej przyczynia się do przeciwdziałania suszy i powodzi, a z punktu widzenia indywidualnych gospodarstw może być postrzegana jako sposób na lepsze zagospodarowanie działki i terenu wokół domu oraz zdobycie darmowej wody idealnej chociażby do podlewania ogrodu. Przydaje się to szczególnie w porze letniej gdy ciśnienie wody w sieci mocno spada, a niekiedy gminy nakładają nawet zakazy podlewania ogrodu wodą z kranu.

– Musimy dbać o zasoby wody. Podstawowym założeniem programu "Moja Woda" jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy. To jedno z kluczowych wyzwań ekologicznych, które zapisaliśmy w rządowych strategiach i planach – tłumaczyła w 2023 r. ówczesna minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Moja Woda" wysokość dofinansowania

W ramach programu "Moja Woda" można uzyskać aż do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (jednocześnie nie więcej niż 6 000 zł).

Środki można przeznaczyć m.in. na systemy do zbierania wód opadowych lub roztopowych (np. rynny, łapacze), systemy gromadzenia wód (np. zbiorniki podziemne i naziemne), systemy retencjonowania wód (np. zielone dachy) czy systemy do wykorzystywania zebranych wód (np. pompy, zraszacze).

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski