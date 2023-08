Chcesz "polecieć" na Księżyc? NASA sprawdzi, czy się nadajesz

Test jest o tyle ciekawy, że każdy z nas może wykonać go samodzielnie w domu. Dzięki temu może sprawdzić, czy podejmowane przez niego decyzje pomogłyby mu przetrwać na Księżycu . Pierwszym zadaniem jest wyobrażenie sobie sytuacji, w której bierzemy udział w misji kosmicznej. Naszym celem (i naszej załogi) jest dotarcie do bazy księżycowej, jednak nasz statek rozbija się setki kilometrów od planowanego miejsca lądowania. Cel misji się zmienia: musimy pieszo dotrzeć do bazy.

Zanim jednak wyruszymy, musimy podjąć decyzję, jakie przedmioty zabierzemy ze sobą ze statku. Autor testu przygotował 15 różnych przedmiotów, które mogą nam pomóc (lub nie) w przetrwaniu na Księżycu i dotarciu do celu. Należy je uporządkować w kolejności od najbardziej użytecznej, aż po te kompletnie nieprzydatne. Test został opracowany w latach 70. XX wieku, ale lista wciąż jest aktualna. Oto przedmioty, jakie mamy do wyboru:

NASA podkreśla, że test jest bardzo ważny z ich punktu widzenia i wykorzystywany przy budowie zespołów. Na początku jest on przekazywany pojedynczym osobom do rozwiązania, a następnie przekazywany grupie. Dzięki temu mają oni wspólnie podjąć decyzje, w jaki sposób uporządkować przedmioty koniecznie do przetrwania. To ciekawe podejście, może się sprawdzić nie tylko w przypadku zespołów budowanych przez NASA. Tego typu zadania często są wykorzystywane w celu zintegrowania grupy np. współpracowników. A to konkretne przy okazji testuje zdolności logicznego myślenia.