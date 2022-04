Chcesz kupić wytrzymały smartfon? Zwróć uwagę na 2 szczegóły

Zazwyczaj kupując smartfon, zależy nam na tym, by miał dużo pamięci, szybki procesor, rozbudowany aparat fotograficzny i nieskazitelną jakość obrazu. Czasami jednak gadżeciarski duch schodzi na dalszy plan, a dzieje się tak wtedy, kiedy potrzebny jest wytrzymały sprzęt. Na co wtedy zwracać uwagę przy zakupie?

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Wyświetlacz

Jeżeli myślimy o wyświetlaczu, który jest w stanie bez bólu znieść złe traktowanie, to zazwyczaj przychodzi nam do głowy nazwa Gorilla Glass. Firma Corning zasłynęła dzięki pierwszej generacji iPhone'a, gdzie zastosowano specjalny rodzaj wzmacnianego szkła. Zaraz później zapragnęli go pozostali producenci i tak oto na rynku mamy aż 9 generacji tego produktu.

Jest to szkło utwardzane poprzez zanurzenie w roztworze azotanu potasu o temperaturze 400 stopni Celsjusza. To sprawia, że mniejsze jony potasu są wypierane przez jony sodu, które dostają się do szkła pod ciśnieniem. Jony sodu utwardzają je podczas procesu stygnięcia. Czym różnią się poszczególne generacje? Pierwsza miała grubość 1,5 mm i specjalną warstwę zmniejszającą widoczność odcisków palców. W drugiej szkło "schudło" o 20 proc., ale jednocześnie jest w stanie wytrzymać nacisk 50 kg. W trzeciej generacji producenc szczycił się zwiększoną odpornością na zarysowania. W czwartej ponownie zmniejszono grubość szkła i uczyniono je jeszcze bardziej odpornym na upadki. W piątej szkło ma przetrwać upadek z wysokości 1,5 m. Szósta generacja ma chronić nie tylko wyświetlacze, ale także szklane obudowy. W 2018 r. pojawiły się wersje DX oraz DX+ z powłoką antyrefleksyjną. Najnowsza generacja nosi nazwę Victus i ma wytrzymać upadek z wysokości 2 m. Jest również 2 razy bardziej odporna na zarysowania niż Gorilla Glass 6.

Niewiele osób wie, że Corning Gorilla Glass ma konkurencję w postaci Asahi Dragontrail, które zostało wybrane między innymi przez Sony i Google. W 2019 r. informowano, że szkło Dragontrail ma taką samą odporność na zarysowania jak czwarta generacja Gorilla Glass. Podobne wyniki uzyskano także przy ochronie na nacisk i upadek. Jest to szkło aluminiowo-glinokrzemianowe wykonywane metodą float. Składniki trafiają do pieca o temperaturze 1500 stopni Celsjusza, a stamtąd stopione szkło jest transportowane do wanny flotacyjnej. Pod wpływem grawitacji rozlany na cynie materiał zamienia się w idealnie gładkie szkło. Firma Asashi udoskonaliła proces produkcji tak, że jest w stanie wykonać taflę o grubości zaledwie 0,1 mm.

Szczelność

Drugim ważnym punktem jest ogólna wytrzymałość i odporność na zalanie, którą określa klasa szczelności IP. Za stworzenie tego oznaczenia jest odpowiedzialna Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna. Oznaczenie składa się z dwóch cyfr, gdzie pierwsza oznacza stopień ochrony przed ciałami stałymi i dostępem do niebezpiecznych lub wrażliwych elementów wnętrza. Druga cyfra określa ochronę przed zalaniem cieczą.

W pierwszym przypadku stosuje się numerację od 0 do 6, gdzie 0 oznacza brak ochrony, a 6 całkowitą ochronę przed pyłami i dostępem do części niebezpiecznych przy pomocy drutu. Opis numeru 5 brzmi podobnie, choć mówi się tu o ochronie przed pyłem, a nie o całkowitym uszczelnieniu. Numer 1 chroni przed ciałami obcymi o średnicy powyżej 50 mm i dostępem do wnętrza wierzchem dłoni. Numer 2 zabezpiecza przed ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm i większej oraz dostępem do wnętrza palcem. Numer 3 to ochrona przed ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej oraz łatwym dostępem do wnętrza z użyciem narzędzi. Wreszcie numer 4 chroni przed ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej, a także dostępem do części niebezpiecznych z pomocą drutu.

Wodoszczelność jest określana cyframi od 0 do 9, gdzie 0 to brak ochrony. Dalej mamy 1 oznaczające ochronę przed padającymi kroplami wody z wysokości 200 mm przez 10 minut, 2 chroni przed padającymi kroplami przy wychyleniu o dowolny kąt do 15 stopni od pionu, 3 to ochrona przed natryskiwaniem cieczą pod kątem do 60 stopni od pionu pod ciśnieniem 80-100 kN/m2 przez co najmniej 5 minut, 4 oznacza ochronę przed bryzgami wody. Dalej numer 5 to ochrona przed strugą wody 12,5 l na minutę laną z dowolnej strony, a w 6 mówimy o silnej strudze 100 l na minutę. Numer 7 to zanurzenie na głębokości 1 metra przez 30 minut. W 8 również mówimy o zanurzeniu w wodzie, ale czas jest określony przez producenta pod warunkiem, że test jest surowszy niż dla klasy 7. Wreszcie dochodzimy do numeru 9, który oznacza ochronę przed strugą pod ciśnieniem od 80 do 100 bar i temperaturze 80 stopni Celsjusza.