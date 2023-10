Chcą odczytać tajemnicze zwoje. Nikt nie czytał ich prawie przez 2000 lat

Erupcja Wezuwiusza, do której doszło w 79 r. n.e. była jednym z największych kataklizmów świata, który doszczętnie zniszczył kilka miast na południu dzisiejszych Włoch – Pompeje, Herkanulum i Stabie. Po przeszukaniu miejsca tragedii, archeologom udało się znaleźć masę cennych zabytków. Niektóre z nich długo pozostawały tajemnicą.

Jednym z takich znalezisk były tajemnicze zwoje z Villa Papyri, bogatej posiadłości należącej do rzymskiego męża stanu. Zwoje odnaleziono w XVIII w., jednak długo pozostawały zagadką dla badaczy. Zwęglenie materiału nie pozwalało ich odczytać.

Były dyrektor generalny GitHub Nat Friedman wraz z zespołem naukowców zorganizowali konkurs Vesuvius Challenge, który miał na celu opracowanie innowacyjnych pomysłów odczytywania zwojów. Organizatorzy zorganizowali nagrodę w wysokości 700 tys. dolarów dla osoby, która pomoże w rozwikłaniu tajemnicy z Villa Papyri. Przewidziano też kilka dodatkowych nagród, które przyczynią się do sukcesu.

Serwis IFLSCience informuje, że konkurs przynosi pierwsze efekty. Casey Handmer znalazł dowody potwierdzające obecność atramentu na skamieniałym fragmencie zwoju. Odkrycie zostało docenione nagrodą First Ink w wysokości 10 tys. dolarów.

Odkrycie Caseya Handmera pozwoliło dokonać kolejnych przełomów. Dwóch studentów informatyki - Luke Farritor ze Stanów Zjednoczonych i Youssef Nader z Niemczech rozszyfrowało znajdujące się na zwoju słowo "πορφυρας", co oznacza "fioletowy barwnik" lub "fioletowe tkaniny". Farritor otrzymał za to osiągnięcie nagrodę First Letters w wysokości 40 tys. dolarów, a Nader dodatkową nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów.