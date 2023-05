ChatGPT w pracy. Na początek oszukał prawnika

W konsekwencji prawnik został zmuszony do złożenia wyjaśnień. Oczywiście "bardzo żałuje" korzystania z Chat GPT do "uzupełnienia swojej pracy". Twierdzi też, że nie był świadomy możliwości popełniania błędu przez chatbota.

Czy takie argumenty uchronią go przed poważniejszymi konsekwencjami, Schwartz dowie się już niebawem. Sędzia, który wezwał go do wyjaśnień pragnie to omówić podczas rozprawy zaplanowanej na 8 czerwca br.