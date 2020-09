CERN emituje 223 tys. ton gazów cieplarnianych rocznie. Jest szczegółowy raport

CERN przedstawił szczegółowy raport dotyczący wpływu na środowisko. W 2018 roku wyniosły one równoważnik 223800 ton dwutlenku węgla i niewiele więcej w 2017 roku. Po opublikowaniu raportu , w CERN rozgorzała debata na temat tego, co można zrobić, aby ograniczyć wpływ pracy ośrodka na środowisko. Niemniej jednak, jak zauważa serwis PhysicsWorld, podobne szkody w ciągu roku wytwarza duży statek wycieczkowy.

"Wywołało to debatę i zwiększyło świadomość ekologiczną wszystkich ludzi, którzy tu pracują, a także naszej społeczności użytkowników, a także skłoniło nas do zastanowienia się nad tym, co robimy teraz i jak projektujemy następną generację akceleratorów” - mówi Frédérick Bordry z CERN dyrektor ds. akceleratorów i technologii.