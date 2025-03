Cenniejszy niż złoto. Tajemniczy kamień sprzed 4,6 miliarda lat

David Hole przez kilka lat przechowywał w domu skałę, którą znalazł w pobliżu Melbourne w Australii. Początkowo sądził, że to złoto, jednak jego odkrycie okazało się znacznie cenniejsze. Jak informuje serwis focus.de, skała była rzadkim meteorytem sprzed 4,6 miliarda lat.

Australijczyk próbował różnych metod, aby dotrzeć do wnętrza tajemniczego kamienia, które jak zakładał wypełnione miało być złotem. Używał piły do skał, szlifierki kątowej, wiertarki, a nawet kwasu, jednak żadna z tych metod nie naruszyła twardej powierzchni. Po kilku latach nieudanych prób wydobycia cennego materiału ze środka, poddał się i postanowił oddać bryłę do lokalnego muzeum.