Brytyjska armia ma nową broń. Strzelające drony wezmą udział w niebezpiecznych akcjach

Strzelające drony i9 zostały zaprojektowane specjalnie na zamówienie brytyjskiej armii - informuje dziennik "Times of London". Urządzenia powstały z myślą o walkach w mieście, szturmowaniu domów oraz neutralizacji wrogów. Do ich głównych zadań należeć będą: identyfikacja celów, dostawanie się do okupowanych budynków oraz atakowanie przeciwnika za pomocą wbudowanej dwulufowej strzelby.

Operacje szturmowe należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w wojnie naziemnej. Opanowanie okupowanego budynku jest szczególnie groźne dla żołnierzy, którzy zostali wytypowani do sforsowania drzwi. To oni jako pierwsi oddają strzały do wroga z bliskiej odległości. Nowy sprzęt brytyjskiej armii ma pozwolić na ochronę ich życia.