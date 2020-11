Brazylia. Wyciek danych 16 milionów pacjentów z COVID-19, w tym prezydenta kraju

Zazwyczaj w przypadku tego typu incydentów dochodzi do ataku hakerskiego. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem zdobycia dostępu do bazy danych jest atak phishingowy. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail na skrzynki pocztowe wielu instytucji a w środku ukrywają zainfekowany załącznik. Jeśli któryś z pracowników otworzy dany plik, to otworzy hakerom furtkę do serwera.