Bon na laptop dla nauczyciela tylko dla wybranych. Kto skorzysta i do kiedy złożyć wniosek?

Jako ostatnia z grup wymieniono pracowników pedagogicznych innych niż nauczyciele, którzy pracują w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, publicznych szkołach artystycznych, niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej.

Ministerstwo tłumaczy swoją decyzję tym, że uczniowie klas IV otrzymali nowoczesny sprzęt od rządu, więc nauczyciele powinni móc im dorównać kroku, by wykorzystali swoje laptopy w praktyce. "Jak wskazuje podstawa programowa kształcenia ogólnego, dzieci od II etapu edukacyjnego w klasach IV–VIII wykorzystują komputery i technologie ICT na wszystkich przedmiotach, dlatego też rozporządzenie obejmuje nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII w szkołach podstawowych" – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu. Minister dodał, że w przyszłości do uprawnionych dołączą kolejne grupy nauczycieli, ale nie wiadomo, kiedy to się wydarzy.