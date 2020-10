Boeing testuje bezzałogowy samolot Loyal Wingman. Steruje nim sztuczna inteligencja

Firma po raz pierwszy prowadzi rozwój projektu poza granicami Stanów Zjednoczonych, przez co nie jest on ograniczony prawami krajowymi. Z tego względu, Boeingowi będzie łatwiej nim handlować, bo nie dosięgnie go prawo dotyczące tzw. "krytycznych technologii". Niewykluczone, że wśród chętnych znajdzie się kilka krajów europejskich, które wykorzystują samoloty F-35, np. Wielka Brytania, Holandia czy Belgia.