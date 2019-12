Boeing: Starliner poleciał w kosmos. Przełomowy moment dla NASA

Po długim paśmie porażek Boeing odniósł wyczekiwany sukces. 20 grudnia o godz. 12:37 czasu polskiego w lot w kosmos rozpoczęła kapsuła Starliner. Zmierza w kierunku ISS, gdzie w przyszłości ma transportować astronautów.

Kapsuła załogowa Starliner to projekt Boeiinga, który powstał we współpracy z NASA. Agencja chciała zredukować koszty lotów w kosmos i stworzyć prostsze rozwiązanie. Starliner pozwoli na jednorazowy transport do 7 astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną.