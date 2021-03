Boeing przetestował Loyal Wingmana. Autonomiczny dron wykonał dziewiczy lot

Pierwsza taka maszyna ma trafić do Royal Australian Air Force. Właśnie w Australii rozwijany jest projekt Boeinga i to pierwszy od 50 lat samolot bojowy opracowywany w tym kraju. Firma zdecydowała się na taki krok, aby ominąć wszelkie regulacje a raczej ograniczenia Stanów Zjednoczonych, związane z eksportem tzw. "krytycznych technologii".

Pierwszy lot Boeing Loyal Wingman [WIDEO]

Loyal Wingman to latający autonomiczny wojownik

Sztuczna inteligencja ma zajmować się praktycznie wszystkim. Począwszy od startu, lotu po lądowanie maszyny. W przypadku konfiguracji militarnej, dron będzie w stanie odróżniać samoloty przeciwnika od swoich i w razie potrzeby wkroczyć do walki. Zasięgu pojazdu wynosi 4100 km, a jego długość to 11,7 metra. Jedną z kluczowych cech Loyal Wingmana jest elastyczność konfiguracji. Można go dostosować do wykonania praktycznie każdej misji.