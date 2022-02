Amerykański samolot zwiadowczy nad Polską. Mógł przelecieć nad twoim domem

Trasę RC-135V/W Rivet Joint można oglądać za pośrednictwem serwisu FlightRadar24 , który pokazuje samoloty aktualnie znajdujące się w przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym. Serwis wykorzystuje m.in. dane ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast), czyli głównie informacje o położeniu, wysokości, tożsamości i prędkości samolotów, przekazywane za pośrednictwem transponderów znajdujących się na ich pokładach. Urządzenia te wysyłają i odbierają dane średnio co kilka sekund w zakresie częstotliwości 1030–1090 MHz.

Boeing RC-135V/W Rivet Joint to czterosilnikowy (posiada silniki turbowentylatorowe CFM International F108-CF-201) samolot rozpoznawczy zaprojektowany i wyprodukowany przez Boeinga dla Sił Powietrznych USA (USAF). Jest to zaawansowana wersja RC-135, znana również pod nazwą "Airseeker", wyposażona w zestaw czujników do śledzenia i identyfikacji sygnałów geolokalizacji w widmie elektromagnetycznym. Samolot może lokalizować i rozpoznawać emisje promieniowania elektromagnetycznego, emisje radiolokacyjne, elektroniczne czy komunikacyjne. Jak zaznacza serwis Air Force Technology, przechwycone dane są przekazywane operatorom za pośrednictwem bezpiecznego łącza danych komunikacji satelitarnej.