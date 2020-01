WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 1 boeing Karolina Modzelewska 7 godzin temu Boeing 777 o włos od katastrofy. Zrzucił paliwo nad szkolnym placem zabaw [WIDEO] W samolocie lecącym z Los Angeles do Szanghaju doszło do problemów z silnikiem. Piloci zostali zmuszeni do natychmiastowego powrotu na ziemię i opróżnienia zbiorników paliwa. Dokonali tego nad szkolnym placem zabaw. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Niebezpieczny incydent nad placem zabaw. (East News, Fot: Andy Holzman/Polaris) We wtorek (14.01.2020 r.) Boeing 777 linii lotniczych Delta wystartował z międzynarodowego lotniska w Los Angeles i zmierzał do Szanghaju. Na jego pokładzie znajdowało się 140 pasażerów i członkowie załogi. W oficjalnym oświadczeniu linie lotnicze Delta poinformowały, że niedługo po starcie wystąpił problem z silnikiem, który wymagał szybkiego powrotu ziemię.

- Samolot wylądował bezpiecznie po zrzuceniu paliwa, co było wymagane w ramach normalnej procedury, dzięki której samolot osiąga bezpieczny ciężar lądowania – zaznaczyli przedstawiciele Delty. Jak donosi The Los Angeles Times, pojazd zrzucił paliwo nad placem zabaw w szkole podstawowej w Cudahy w Kalifornii. Na miejsce zdarzenia udały się liczne zastępy straży pożarnej i karetki pogotowia. Rzecznik LA City Fire potwierdził, że w czasie całego zdarzenia dwie klasy odbywały zajęcia na zewnątrz. Dodał również, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, ani nie został przetransportowany do szpitala. Skończyło się na niewielkich podrażnieniach skóry i płuc. Skutki zrzucenia paliwa przez samolot linii Delta odczuli również uczniowie San Gabriel Avenue Elementary i Tweedy Elementary w South Gate, 93rd Street Elementary i Graham Elementary w Inglewood. Zobacz też: 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne